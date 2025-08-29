Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir 2. sezon yayın tarihi belli mi?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in 2. sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan dizi, yeni sezonuyla ekranlara güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Hayranlar, heyecan dolu hikayenin devamını sabırsızlıkla bekliyor. Uzak Şehir'in yeni sezonu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve etkileyici çekim mekanlarıyla dikkat çeken Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. AyNa Yapım tarafından hazırlanan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Yeni sezonda da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak dizi, güçlü ekibiyle beğeni toplamaya devam edecek.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yeniden çekimlerine başlayan Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir için yeni sezon heyecanı gün geçtikçe artıyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamakla birlikte, yapım ekibinin yoğun çalışmaları devam ediyor. Dizinin 29. bölümüyle Eylül ayının ilk haftalarında ekranlara dönmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Uzak Şehir, ilk sezon sezon finalini 2 Haziran tarihinde yaptı. Yayınlandığı süre boyunca izleyicilerden büyük ilgi gören dizi, sezon finaliyle birlikte kısa bir araya girdi. Bölüm finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler, hayranların yeni sezon için beklentilerini artırdı.

Sezon finali sonrası dizi severler, karakterlerin geleceği ve hikayenin nasıl devam edeceği konusunda meraklarını korurken, yapım ekibi de yeni sezon için yoğun hazırlıklara başladı. "Uzak Şehir"in 2. sezonunun ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kaya ile Nadim'in yaşadığı kaza, herkesi derinden etkilerken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanıyor. Babasına yapılanların ardından kontrolünü yitiren Demir, hesaplaşmak için Cihan'ın karşısına çıkar ve aralarındaki düşmanlığın asla sona ermeyeceğini sert sözlerle dile getirir. Öte yandan, Nare ile Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenme kararı alır.

Cihan, Boran'ın katilini bulmanın verdiği rahatlıkla biraz olsun nefes alırken, Alya'dan gelen beklenmedik bir haber hayatlarını yeniden tehlikeye atar. Durumu çözmek için adım atan Cihan, bu kez de Mine'nin hamlesiyle büyük bir darbe alır. Tüm yaşananlar karşısında Alya, hem kendi hem de oğlu için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir, Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olarak her hafta Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşuyor. Haftanın ilk günü ekrana gelen dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.