Uzak Şehir dizisinde dikkat çeken Kadir karakteri, izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Hikayenin önemli isimlerinden biri olan Kadir, hem olayların akışındaki kritik rolüyle hem de sadakati ve cesur kişiliğiyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Peki, Uzak Şehir Kadir kimdir? Kadir karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR KADİR KİMDİR?

"Uzak Şehir" dizisinde Kadir karakterini, 19 Şubat 1991'de Adana'nın Kiremithane Mahallesi'nde doğan Burak Şafak canlandırıyor. "Uzak Şehir" dizisinde Kadir, önce Azem'in, ardından da Cihan'ın en güvendiği ve yanında yer alan sağ kolu olarak önemli bir rol üstlenmektedir.

BURAK ŞAFAK'IN HAYATI

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Şafak, kariyerine Adana'da çekilen "Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da" dizisinde canlandırdığı Cabbar rolüyle başlamıştır. Daha sonra "Ramo" dizisinde Guri ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Avar Alp karakterlerine hayat vermiştir.