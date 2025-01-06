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Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman? 6 Ocak Kanal D yayın akışı!

Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman? 6 Ocak Kanal D yayın akışı!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı ve Uzak Şehir son bölüm neler oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir bu hafta 9. bölüm var mı?

Uzak Şehir yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak ve Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorularına yanıt aranıyor. Uzak Şehir bu hafta var mı? Detaylar haberimizdedir…

UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI?

Kanal D'nin her Pazartesi izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 6 Ocak 2025 tarihli Kanal D yayın akışına göre, Uzak Şehir bu akşam saat 20:00'de tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman? 6 Ocak Kanal D yayın akışı!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir. Sadakat Alya'yı her bir koldan sıkıştırmaya çalışırken en güçlü silahı olarak da Cihan Deniz'i görür. Konu anneliği olunca gözü hiçbir şey görmeyen Alya, oğlunu Sadakat 'ten korumak için karşısında ne kadar sağlam kalabilecektir? Şahin'in Cihan'la arasının bozulmasını fırsat bilen Ecmel, oğlunu Alboraların başına getirmek için düğmeye basar. Şahin babasının dolduruşuyla bastığı tetik hem Nare'yle olan geleceğini hem de Albora ailesindeki yerini tamamıyla değiştirmeye neden olur. Sadakat ezeli düşmanları olarak gördüğü Ecmel ve Alya'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için ikisine de ayrı ayrı savaş açar. Tarafsız bölgede kalamayan Cihan, yara almadan bu savaşta kendini, ailesini koruyabilecek midir?

Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman? 6 Ocak Kanal D yayın akışı!

6 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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