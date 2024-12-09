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Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! İşte detaylar...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır. Alya, Demir'in teklifini kabul edecek ve Albora'ların düşmanı Baybarslarla iş birliği yapacak mıdır? Diğer taraftan Ecmel, Cihan'ı devirip oğlu Şahin'i Albora'ların başına geçirmek adına türlü planlar yapmaya devam etmektedir. Cihan'ın tüm ticaret yollarını kapatmış, firmaları tehdit ederek geri çekilmelerini sağlamıştır. Cihan, işlerine engel olan kişinin amcası Ecmel Albora ve arkasındaki gücün ne olduğunu öğrenebilecek midir? Alya, evlenme teklifini kabul ederek oğluna kavuşacak mıdır? Yoksa cezaevine girecek ve oğlu Cihan Deniz'e veda mı edecektir?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan, aynı otelde kalacak!

Alya ve Cihan, aynı otelde farklı odalarda kalacak. Cihan'ın otelde kalacağını öğrenen Alya, ne yapacak?

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLE

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler/uzak-sehir-son-bolum

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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