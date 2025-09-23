Uzak Şehir 31. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 31. bölüm fragmanı yayında!

Uzak Şehir dizisinin 31. bölüm fragmanı, diziseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 30. bölümün heyecan dolu gelişmelerinin ardından, yeni bölümün ipuçlarını taşıyan fragman internette araştırılmaya başlandı. Dizinin takipçileri, gelecek bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için yayınlanacak fragmanı sabırsızlıkla bekliyor. Fragman ve bölüm detayları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

UZAK ŞEHİR 30. BÖLÜM İZLE

UZAK ŞEHİR 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında her Pazartesi akşamı saat 20:00'de yayınlanan Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan dizi, dramatik olayları ve etkileyici karakter gelişimleriyle dikkat çekiyor. Pazartesi akşamlarınızı renklendiren Uzak Şehir'i kaçırmamak için saat 20.00'da Kanal D karşısında olun!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Mine'nin Alya'dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Alya onu hayata tutundurmaya çalışırken omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır.

Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Alya'nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine'nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur.

Mine'nin elindeki kozun peşine düşen Ecmel bu konuda Nare'yi sıkıştırır. Nare'nin Şahin'e bile hiçbir şey anlatamaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder. Tüm bunlardan habersiz olan Şahin, Nare'ye güvenerek söylediği bilgiyle bilmeden kimin kaderini değiştirecektir?

Cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin etmediği bir gerçekle yüzleştirir. Cihan'ın öğrendiği hakikat; kimin yeni sınavı, kimin korkulu rüyası olacaktır?