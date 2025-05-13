Uzak Şehir 26. bölüm FRAGMANI izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı HD izleme linki

Final bölümlerine yaklaşan Uzak Şehir'de, heyecan giderek artıyor. Diziseverler, "Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı izle" diyerek YouTube ve Kanal D ekranlarına yöneliyor. Yeni bölümde karakterler arasında duygusal patlamalar ve çarpıcı yüzleşmeler izleyiciyi bekliyor. Peki, Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölüm öncesi fragmanı izlemek isteyen izleyiciler için resmi bağlantı aşağıda yer alıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Boran'ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel'le Halis'in tepesine çöker. Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip, konağın kapısını yakarak girerken, kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur.

Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu Sadakat'e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür; Boran'ın katiline çok yaklaştığı… Emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir.