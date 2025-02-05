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Uzak Şehir 13. bölüm fragman izle: Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir 13. bölüm fragman izle: Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzleyiciler, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Uzak Şehir yeni fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir'in 13. bölümünde ne olacak? İşte, Uzak Şehir dizisinin 13. bölüm fragmanı ve detaylar…

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir,13. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir 13. bölümde Alya ve Cihan arasında ne olacak? Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler…

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan, annesinin onayını aldıktan sonra Nare ve Kaya'ya güvenerek büyük bir gerçeği açıklıyor. Boran'ın aslında Ecmel'in oğlu olduğunu itiraf eden Cihan, yıllardır süren sır perdesini aralıyor. Bu itiraf, Sadakat'in Ecmel'e duyduğu düşmanlığın gerçek nedenini ortaya çıkarıyor.

Uzak Şehir 13. bölüm fragman izle: Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Uzak Şehir 13. bölüm

Öte yandan Alya, kaçış planlarını uygulamaya koyarken beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Havaalanında, oğlunun Cihan'ı görmesiyle her şey değişiyor. Alya, Cihan'a yakalanıyor.

Uzak Şehir 13. bölüm fragman izle: Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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