Testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim

Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve müzisyen Kendine Müzisyen, konuyla ilgili sessizliğini bozarak kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ZOR VE PİŞMAN OLDUĞUM BİR DÖNEMDİ'

Açıklamasında test sonucuna ilişkin konuşması gerektiğinin farkında olduğunu ifade eden fenomen müzisyen, söz konusu durumun "geçmişte yaşadığı zor ve pişman olduğu bir döneme ait" olduğunu belirtti. O süreçte farkındalığını kaybettiğini ancak takipçilerine karşı sorumluluk duygusunu kaybetmek istemediğini dile getirdi.

Sosyal medyaya ara verdiği döneme de değinen sanatçı, "Ne ben sosyal medyaya iyi gelebildim, ne de sosyal medya bana iyi gelebildi" ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL DESTEK ALDI

Yaşadığı süreci kamuoyuna yansıtmadan profesyonel yardım aldığını açıklayan Kendine Müzisyen, ilaç tedavisi gördüğünü ve yaptığı hatadan döndüğünü söyledi. Süreç boyunca sevdiği ve değer verdiği şeyleri kaybetme riskiyle yüzleştiğini belirten sanatçı, bu durumun kendisi için önemli bir farkındalık yarattığını vurguladı.

'HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM'

Açıklamasında pişmanlığını dile getiren ünlü isim, "Şu an iyiyim, kendimim. Kendim olmadığım her gün için de pişmanım. Hepinizden özür dilerim" sözleriyle takipçilerine seslendi.