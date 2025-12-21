Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 isme tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

GARİPOĞLU'NUN EVİNDEKİ ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü olmak üzere 7 isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

6 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemleri sona eren şüphelilerden Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6'sı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.