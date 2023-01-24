Türkiye'nin en büyük mizah dergilerinden olan Uykusuz dergisi yarın son sayısıyla yayınlanacak. Derginin yeni basımları olmayacak. Konu hakkında vatandaşlar, Uykusuz dergisi kapanıyor mu, neden kapandı 2023? Uykusuz dergisi son sayısı ne zaman? Uykusuz dergisi neden kapandı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Uykusuz dergisi kapanıyor mu? Uykusuz dergisi son yayını ne zaman? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Uykusuz dergisi kapanıyor mu, neden kapandı 2023? Uykusuz dergisi neden kapandı? İşte ayrıntılar...

UYKUSUZ DERGİSİ NEDİR?

Uykusuz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta haftada bir yayımlanan ve Türkiye'nin en çok satan mizah dergisi. Mürekkep Yayıncılık tarafından perşembe günleri çıkarılan dergi, 16 sayfadır.

Derginin İmtiyaz Sahibi Uğur Gürsoy, yazı işleri müdürü Barış Uygur'dur. Amblemi, Yiğit Özgür'ün çizdiği atletli ve çizgili pijamalı adamdır. Derginin kapağında "haftalık mizah dergisi" olduğunu belli eden bir ibare ile tarih, sayı numarası, Türkiye ile KKTC satış fiyatları, derginin web adresi ve barkodu bulunmaktadır.

25 Ocak 2023 tarihnde son sayısı yayınlanmıştır.

UYKUSUZ DERGİSİ KAPANIYOR MU?

Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre Uykusuz Dergisi'nin yarın son yayını olacak. Yarından itibaren derginin yeni bölüm basımları olmayacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"#Son sayımız yarın bayilerde.

Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz.

Hoşçakalın.

#Uykusuz"

UYKUSUZ DERGİSİ NEDEN KAPANIYOR?

Derginin neden kapandığı hakkında bilgi bulunmuyor.

UYKUSUZ DERGİSİ SON YAYINI NE ZAMAN?

Derginin son sayısı 25 Ocak 2023 Çarşamba günü bayilerde olacak.