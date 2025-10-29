Haberler

Uykucu filminin konusu nedir, başrolünde kimler var? Uykucu filmi ne zaman vizyona giriyor?

Güncelleme:
Sinema severler için heyecan verici bir yapım olan Uykucu, yakında vizyonda olacak. Film, gizemli olaylar ve sürpriz gelişmelerle örülü bir hikaye sunuyor. Peki, Uykucu filminin konusu nedir, başrolünde kimler var? Uykucu filmi ne zaman vizyona giriyor?

Sinema dünyasının merakla beklenen yapımlarından biri olan Uykucu, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, gizemli ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çekiyor. Başrolleri, ekranların tanınmış isimleri üstleniyor. Vizyon tarihi yaklaşırken fragmanlar ve ilk kareler, merak duygusunu artırıyor ve filmle ilgili soruları gündeme taşıyor. Uykucu'nun konusu ne? Hangi karakterler öne çıkıyor? İzleyici, filmi ne zaman sinemada görebilecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UYKUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uykucu, gizli bir örgütün içinde görev yapan ajan Ferman'ın hikayesini konu alıyor. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Ferman, sürekli tetikte olmak zorunda bırakılır; her hamlesi hem kendi canlılığını hem de örgüte olan sadakatini sınar.

Bu süreçte Ferman'ın güven ve sadakat sınavları, onun karakterini derinlemesine şekillendirir. Elçin Sangu'nun canlandırdığı Saye karakteri, Ferman'ın hayatında hem bir destek hem de en büyük sınav olur. Film, izleyiciye ajan dünyasının karmaşasını, kimlik çatışmalarını ve karakter dönüşümlerini soluksuz bir gerilimle sunuyor.

UYKUCU NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Film, 29 Ekim 2025 tarihinde sinema severlerle buluşacak. Senaristliğini Kubilay Tat'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Can Ulkay yapıyor. Vizyon öncesinde fragmanlar ve tanıtım görselleri sosyal medyada paylaşıldı ve filmle ilgili ilk kareler izleyiciyle buluşturuldu.

UYKUCU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Uykucu'nun başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu yer alıyor. Ulusoy, gizli bir örgütte görev yapan ve vicdanıyla mücadele eden Ferman karakterini canlandırırken; Sangu, hem Ferman'ın en büyük destekçisi hem de en zorlu sınavı olan Saye karakterine hayat veriyor.

Kadroda ayrıca Barış Falay, Tamer Levent, Ferit Kaya, Musa Uzunlar, Hakan Boyav ve Ece Özdikici gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, Türk televizyon ve sinema sektöründe adını duyurmuş bir oyuncudur. Farklı projelerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ulusoy, özellikle güçlü karakter performansları ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeker. Uykucu filminde Ferman karakterine hayat vererek hem duygusal hem de fiziksel açıdan zorlu bir rol üstleniyor.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu, televizyon dizileri ve sinema projelerinde rol almış başarılı bir Türk oyuncudur. Uykucu filminde Saye karakterini canlandırıyor; bu karakter, hem Ferman'ın yol göstericisi hem de onun sadakat ve güven sınavlarının merkezinde yer alan önemli bir figür olarak öne çıkıyor.

Sangu'nun performansı, filmin gerilim ve dramatik yapısını güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor.

