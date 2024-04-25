UYKU APNESİ olan EHLİYET alamayacak mı? Uyku apnesi nedir? #128663

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, ehliyet alımı ve yenileme süreçlerinde önemli bir kısıtlama getirildi. Milyonlarca sürücüyü ve sürücü adayını ilgilendiren bu yeni uygulama, 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edilmesini içeriyor. UYKU APNESİ olan EHLİYET alamayacak mı? Uyku apnesi nedir? İşte ayrıntılar...

UYKU APNESİ OLAN EHLİYET ALAMAYACAK MI?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekler. Bu kararın ardında, uyku apnesinin sürücülerin dikkat ve reaksiyon süreçlerini olumsuz etkileyebileceği endişesi yatıyor.

SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA HAMLESİ

Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak, uyku apnesi tanısı konan kişiler için ehliyet alımı veya yenileme süreçlerinde kısıtlamalar getirilmesi, tartışmalara neden olabilir.

EHLİYET YENİLEMEDE ORTAYA ÇIKACAK

Ekonomim'in haberine göre eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku sırasında dil kökü ve yumuşak damak kaslarının kontrolsüz bir şekilde gevşemesi sonucu hava yolunun tıkanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, nefes alıp verme sürecinin kesilmesine ve sık sık horlamaya neden olur.

Uyku apnesi sendromu, horlamanın neden olduğu rahatsızlıktan çok daha fazla soruna yol açabilir. Bu sorunlar arasında dikkat dağınıklığı, unutkanlık, gün boyu süren yorgunluk hissi, reflekslerde azalma, hipertansiyon, damar tıkanıklıkları, felçler ve şeker hastalığı gibi ciddi sağlık problemleri yer alır.

Horlayan bireylerin çoğunda uyku apnesi sendromu bulunabilir ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Horlama nedeniyle uykusuz kalan insanlar, güne yorgun başlarlar ve gün boyunca kendilerini yorgun hissederler. Ayrıca, odaklanma sorunları yaşadıkları için iş performanslarında düşüşler ve sorunlarla karşılaşabilirler.