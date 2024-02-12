Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli? Utku Caner Çaykara hayatı ve biyografisi!

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UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR?

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini başarıyla tamamlayan Çaykara, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından İş Sağlığı ve Güvenliği (tezsiz) ve İşletme (Tezli) Yüksek Lisans eğitimlerini de başarıyla tamamladı.

Utku Caner Çaykara'nın siyasi kariyeri, 2015 yılında CHP Esenyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile başladı. 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu) görevini üstlenerek gençlik hareketinde önemli roller üstlendi. 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevini yürüten Çaykara, 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrar MYK Üyeliğine seçildi.

Utku Caner Çaykara, şu anda Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Gençlik kollarındaki aktif rolünün yanı sıra birçok Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek odalarında da etkin görevler üstlendi.