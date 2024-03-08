Utku Caner Çaykara kimdir? CHP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı ise Utku Caner Çaykara oldu. Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği (tezsiz) ve İşletme (Tezli) Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. 2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir. Gençlik Kolları Görevinin yanında parti adına Türkiye'nin bir çok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunmuştur. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu. 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçilmiştir.