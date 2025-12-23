Parkı küle çeviren çocuk: Isınmak için ateş yaktık
İstanbul Beylikdüzü'nde bir çocuk parkı yanarak küle döndü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler 3 çocuğu yakalarken, yangını çıkardığını itiraf eden bir çocuk "Isınmak için ateş yaktık" dedi. Polis çocuklar hakkında işlem başlattı.
- İstanbul Beylikdüzü'nde bir çocuk parkı yangın sonucu tamamen küle döndü.
- Yangına Semih Ali A., Semiz U. ve Hüseyin Can Kaya isimli 3 çocuğun karıştığı tespit edildi.
- Çocuklar ısınmak için ateş yaktıklarını ifade etti.
İstanbul Beylikdüzü'nde çocuk parkını yakarak küle çeviren şahıslar yakalandı. İfadelerinde ısınmak için ateş yaktığını belirten 3 çocuğun parkı yaktığı tespit edilirken, haklarında işlem başlatıldığı öğrenildi.
EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Önceki gün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki çocuk parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sonucu park tamamen küle dönerken, Beylikdüzü Mobil Park ekiplerine olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.
3 ÇOCUK YAKALANDI
Ekipler yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Semih Ali A., Semiz U. ve Hüseyin Can Kaya isimli 3 çocuğu yakaladı.
"ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTIK"
Parkı yaktığını itiraf eden Semih U. ifadesinde "Isınmak için ateş yaktık" derken, olaya karışan çocuklar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.