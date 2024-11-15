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Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu?

Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu?
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Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Sürücüsüz metro hattında yaşanan olay yolcuları tedirgin etti. Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, durakları es geçerek yoluna devam etti.

Üsküdar- Samandıra metro hattında yaşanan olay vatandaşları korkuttu. Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti. Peki, Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Detayalr haberimizde...

ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METRO HATTINDA NE OLDU?

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti. Yaşanan olayı kaydeden yolcular, büyük bir panik yaşadı.

Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu?

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi. Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi. Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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