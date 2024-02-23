Üsküdar Belediyesi hangi parti? Üsküdar Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

İstanbul Üsküdar İlçesi Yerel Seçim Sonuçları, Üsküdar belediyesi hangi parti? Sorusunu merak eden vatandaşlar ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Üsküdar Belediyesi hangi parti? Üsküdar Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Üsküdar'ın Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hangi partiden?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, yerel seçim sonuçlarına göre %48,25 Oy Oranı ile Ak partiden Belediye Başkanı olmuştur. 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Buna göre Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen AK Parti'den seçilmiştir.

HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1 Mart 1973

Doğum Yeri: Şalpazarı (Trabzon)

Medeni Durum: Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim: Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi