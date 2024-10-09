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Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu?

Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu?
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Fransa İçişleri Bakanı, sosyal medyada terörizmi yüceltmekle suçlanan Usame bin Ladin'in oğlu Ömer bin Ladin'in yaşadığı Normandiya köyünden sınır dışı edildiğini açıkladı. Peki, Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu?

Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin 1 Mart 1981'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde doğdu. Ömer Bin Ladin Suudi Arabistan'daki kraliyet dışı ailelerden birinin kurucusu olan Muhammed bin Avad bin Ladin'in torunu olarak doğdu ve 1991'de babası Usame Bin Ladin sürgün edilene kadar Suudi Arabistan'da yaşadı. Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu?

USAME BİN LADİN OĞLU ÖMER BİN LADİN KİMDİR?

Ömer Bin Ladin, ünlü Suudi Arabistanlı terörist Usame Bin Ladin'in en büyük oğludur. 1981 doğumlu olan Ömer, ailesinin birçok bireyi gibi, eğitimine ve yaşamına özellikle Arap yarımadasında devam etmiştir. Ailesinin geçmişi ve babasının terörizmdeki rolü nedeniyle, Ömer'in hayatı sürekli olarak medya ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Ömer bin Ladin, COVID-19 pandemisi sırasında resim yapmaya yöneldi ve sanat eserlerini 800 ila 2000 euro arasında sattı. Hatta yerel Le Publicateur Libre gazetesine bir restoran açma planları olduğunu söyledi.

Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın kraliyet dışı en zengin ailelerinden birinin kurucusu olan Muhammed bin Avad bin Ladin'in torunu. Babası Usame bin Ladin, 1991 yılında Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilince Ömer de onunla birlikte Sudan ve Afganistan'a taşındı.

Ömer bin Ladin 14 yaşında El Kaide kamplarında eğitim almaya başlamış olsa da 2000 yılında terör örgütünden ayrıldı. 2008 yılında ABC News'e verdiği bir röportajda, "babam çok nazik bir adamdır... ve 11 Eylül gibi bir şey yaptığında çok üzülmüştür," demişti.

Ömer bin Ladin babasının eylemlerine katılmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığının yanlış olduğuna inanıyorum."

Yerel haber kaynaklarına göre, geçen yılın temmuz ayında yetkililer Ömer bin Ladin'in evine ve ortaçağ kasabası Domfront'taki başka bir yere baskın düzenledi.

O dönemde soruşturmada yer alan ve ismini vermek istemeyen bir kaynak, "Ömer bin Ladin'in terörizmi yücelttiği gerekçesiyle soruşturma altına alındığını ancak bu süreç tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığını," söyledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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