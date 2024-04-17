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Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?

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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada linç yedi. Peki, Kaygılaroğlu neden hedef oldu ve bu konuda bir açıklama yaptı mı? Ünlü oyuncunun yaşadığı bu olay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve birçok kişi tarafından konuşuldu. Peki, Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç yedi? Açıklama yaptı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un "Life in Plastic" adlı sergisi için pozlar verdi. Oyuncunun verdiği pozlar tepki çekti. Peki, Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç yedi? Açıklama yaptı mı?

URAZ KAYGILAROĞLU NEDEN LİNÇ EDİLDİ?

Sergi için elinde kasap bıçağı ve kesik kadın kafası tutarak pozlar veren Uraz Kaygılaroğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın cinayetlerinin bir an olsun dinmediği gündemde verdiği pozlardan dolayı eleştirilen Kaygılaroğlu için "Midem bulandı" yorumları yapıldı. Eleştirilerin ardından Instagram hesabından sergi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazıyı paylaşan oyuncu, "Sakin olalım dostlar" ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?

URAZ KAYGILAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI MI?

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?

Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Uraz Kaygılaroğlu Sosyal Medya Dizi Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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