Uraz Kaygılaroğlu neden linç ediliyor? Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar neden tepki çekti?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un "Life in Plastic" adlı sergisi için pozlar verdi. Oyuncunun verdiği pozlar tepki çekti. Uraz Kaygılaroğlu neden linç ediliyor? Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar neden tepki çekti? İşte detaylar...

TEK CÜMLELİK SAVUNMA

Sergi için elinde kasap bıçağı ve kesik kadın kafası tutarak pozlar veren Uraz Kaygılaroğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın cinayetlerinin bir an olsun dinmediği gündemde verdiği pozlardan dolayı eleştirilen Kaygılaroğlu için "Midem bulandı" yorumları yapıldı. Eleştirilerin ardından Instagram hesabından sergi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazıyı paylaşan oyuncu, "Sakin olalım dostlar" ifadelerini kullandı.

İşte Uraz Kaygılaroğlu için yapılan yorumlar...