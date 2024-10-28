ATV'nin sevilen dizilerinden 'Karadut'ta oynayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan bugün müjdeli haber geldi. Daha önce bir dargın bir barışık ilişkilerini yürüten İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, bugün evlendi. Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

URAL KASPAR KİMDİR?

Ural Kaspar, İrem Helvacıoğlu'nun eşidir.

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, geçen ay sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşmıştı. Kaspar' ilan-ı aşk eden ünlü oyuncu, "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi ,aşk , eğlence ve daha bir sürü şey… Seni çok seviyorum" fadelerini kullanmıştı.

28 EKİM'DE EVLENDİLER

Geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşayan çift, Ocak ayında ayrılmıştı. Birbirlerini takipten çıkan çiftin, ayrılığı çok uzun sürmemişti. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten 34 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, aşka gelmişti. Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, Ural Kaspar'a aşkını ilan etmişti.

Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu. Çift bugün düğün yaptılar. Çiftin farklı tarzı dikkat çekti.