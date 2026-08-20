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Vlahovic muradına erdi: İlk kez Dolmabahçe çimlerinde

Vlahovic muradına erdi: İlk kez Dolmabahçe çimlerinde
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Beşiktaş’ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayı ilk kez Kauno Zalgiris maçında sırtına geçirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup etti. 

VLAHOVIC SİFTAH YAPTI

Bu mücadelede yeni transfer Dusan Vlahovic de ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan Vlahovic, 60. dakikada Oh’un yerine dahil oldu.

TARAFTARDAN UZUN SÜREN DESTEK

Beşiktaş taraftarı da uzun süre golcü oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip etmiş, Süper Lig’deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda yer almamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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