Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre unutarak yemek yiyen kişi orucuna devam edebilir mi?

Oruçluyken yanlışlıkla yemek yedim, orucum bozulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda net bir açıklama yaparak unutarak yemek yemenin orucu bozmadığını belirtiyor. Unutarak su içmek orucu bozar mı? Eğer kişi farkında olmadan bir şey yer veya içer ve sonrasında hatırlarsa, orucuna devam edebilir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçtu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26 [1933]; Müslim, Sıyâm, 171 [1155]) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 1/120-121).

"Biriniz oruçlu iken unutarak bir şey yiyip içer, sonra da hatırlarsa orucunu bozmayıp tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir."

(Darimi, Savm: 23; Müslim, Sıyam: 171)

Cenab-ı Hak, unutarak yapılan hatalardan dolayı insanı sorumlu tutmamaktadır. Çünkü bunda kulun bir tesiri yoktur. Oruçta da böyledir. Unutarak doyasıya yemek yense, kanasıya su içilse, hatırlanmadıkça oruca bir zarar vermez. Hatırlandığı an hemen ağzın çalkalanması gerekir.

UNUTARAK YEMEK YİYEN KİŞİ ORUCUNA DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Bu hüküm farz oruçlar için olduğu gibi, nafile oruçlar için de geçerlidir. Çünkü farz orucu da, nafile orucu da bozan haller aynıdır.

Nafile oruçla ilgili bu meseleyi açıklayıcı mahiyette şöyle bir hadis rivayet edilir:

Ümmü İshak Radiyallâhu Anhâ, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin huzurunda bulunuyordu. Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Veselleme bir kapta tirit getirdiler. Zülyedeyn Radiyallâhu Anh de oradaydı. Peygamberimiz, Ümmü İshak Radiyallâhu Anhâ etli bir kemik verdi.

Zülyedeyn, "Ey Ümmü İshak bundan ye!" dedi.

Ümmü İshak diyor ki:

O anda oruçlu olduğumu hatırladım. Adeta elim tutuldu. Elimi ne uzatabiliyordum, ne de çekebiliyordum. Bunun üzerine Peygamber Sallallâhu Aleyhi Vesellem "Ne oldu sana?" diye sordu.

"Oruçluydum, unuttum" dedim.

Zülyedeyn, "Doyduktan sonra mı aklına geldi?" dedi.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

"Orucunu tamamla. Bu ancak Allah'ın sana gönderdiği bir rızıktır."

(Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 9:457)