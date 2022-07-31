UNO kartları anlamları! UNO kart anlamları nedir? UNO özel kartlar!

UNO kartları anlamları! UNO oyunu dünya üzerinden en çok oynanan kart oyunları arasında yer alıyor. Hem strateji oyunları sevenler için hem de arkadaşları, ailesi ile eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için favori oyun listesinde yer alan UNO hakkında Uno kartları anlamları merak ediliyor. Peki, UNO kart anlamları nedir? UNO kartları anlamları! UNO özel kartlar haberimizde...

UNO KARTLARI ANLAMLARI

Uno kart oyununda dört farklı renkte (sarı, mavi, yeşil, kırmızı) toplam 108 kart bulunmaktadır. Her renk kartta 0'dan 9'a kadar rakamlar bulunur. Ayrıca, bu kartların yanında herhangi bir sayıya sahip olmayan 5 kart türü mevcuttur. Bunlar; 2 Kart çek (dört farklı renkte ikişer adet), Revors (dört farklı renkte ikişer adet), pas geç (dört farklı renkte ikişer adet), Joker (4 adet), 4 Kart çek & Joker (4 adet).

2 Kart çek: Bu kart ile oynandığında bir sonraki oyuncu 2 kart çeker ve o el oynayamaz. Bu kart, sadece aynı renk veya başka bir "2 Kart Al" kartı ile eşleşmesi olursa oynanabilir. Eğer bu kart oyunun başında açılırsa, aynı kurallar uygulanır.

Yön Değiştir: Bu kart ile oynandığında oyunun yönü değişir (oyunun yönü soldan sağa ise, sağdan sola olarak değişir – ya da tersi). Bu kart, sadece aynı renk veya başka bir "Yön Değiştir" kartı eşleşmesi olursa oynanabilir. Bu kartın oyunun başında açılması durumunda, önce kağıdı dağıtan oynar, ardından oyun sol yerine sağdan devam eder.

Pas Geçer: Bu kart ile oynandığında bir sonraki oyuncu "atlanır" (yani o el oynayamaz). Bu kart, sadece aynı renk veya başka bir "Pas Geçer" kartı eşleşmesi olursa oynanabilir. Oyunun başında bir "Pas Geçer" kartı açılırsa, dağıtıcının solundaki oyuncu "atlanır" ve atlanan oyuncunun solundaki oyuna başlar.

Renk Değiştir: Bu kart ile oynandığında, kartın sahibi oyunda devam edilecek rengi belirleyebilir. ("Joker" kartı atılmadan önce oynanmakta olan renk dahil). Elinizde oynayabileceğiniz başka bir kart olsa bile "Joker" kartı oynayabilirsiniz. Oyunun başında bir "Joker" kart açılırsa, dağıtıcının solundaki oyuncu oyunun rengini belirler.

4 Kart çek & Renk Değiştir: Bu kart ile oynandığında, kartın sahibi oyunda devam edilecek rengi belirleyebilir. Ayrıca kartın sahibinden sonraki oyuncu çekme destesinden 4 tane kart çeker ve o el oynama hakkını kaybeder. Ancak bu kart yalnızca elde ıskarta destesindeki renge uygun bir kâğıt yoksa oynanabilir. Eğer oyunun başında açılırsa, kart ortaya atılır ve yeni kart seçilir.

El Değiştir: Bu kart kullanıldığında kullanan kişi kendi destesini istediği desteyle değiştirebilir. Ayrıca Oyunu İstediği Renkte Devam Ettirebilir.

İçi Boş Kağıt: Destede üç tane bulunan bu kartlara istediğiniz kuralları yazarak oynayabilirsiniz.

UNO KART PUANLARI