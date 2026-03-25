Haberler

Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimler arasında Sabancı ailesinin son jenerasyonundan Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı da yer aldı.

Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında gece yarısı başlayan operasyonda Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın göz altına alındığı belirtildi.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hakan Sabancı, ABD'de ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. Genç Sabancı iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra magazin gündemindeki özel hayatıyla da tanınan bir figür.

HANDE ERÇEL'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Hakan Sabancı ünlü oyuncu Hande Erçel'in de eski sevgilisi. Sabancı ve Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini Ağustos 2025'te sonlandırdı. Evlilik beklenirken şaşırtıcı bir şekilde biten ilişkinin ardından, Hakan Sabancı'nın ismi farklı kişilerle anıldı.

AİLENİN EN KÜÇÜĞÜ

Öte yandan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı da göz altına alınan isimlerden biri oldu. Kerim Sabancı, ailesinin gölgesinde büyüse de son yıllarda kendi adını da duyurmaya başladı. Özellikle Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer almasıyla tanınan Kerim Sabancı, cemiyet hayatının genç simalarından biri olarak biliniyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bunların normal vatandaşlardan özelliği ne ki? Suç işlemişlerse ellbette gözaltına alınıp mahkemeye çıkacaklar tabiii...!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

