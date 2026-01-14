Haberler

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Söz konusu kişilerin kanında kokain maddesi tespit edildi.

  • 15 şüphelinin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
  • 22 şüpheli gözaltına alındı.
  • 17 şüpheli tutuklandı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 15 ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

15 İSMİN UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF

Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in ve aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.

Diğer isimler; Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nurdan Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt'un saç ve kan örneklerinde kokain maddesi olduğu belirlendi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haklarında arama ve el koyma kararı bulunan şahıslara yönelik İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanırken diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

testi pozitif çıktı diye ne yapalım ? Bir yaptırımı mı var ? Baronlar nerde ? Satıcı nerde ? İçiciyi buluyorsunuz da bunu veren nerde ?Gündem değiştirmeden başka birşey değil.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

eee içmiş ne oldu ne olmuş yani gğndem değiştirme :)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

