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Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı

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Yayınladığı videolarla yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi.

"YAYINLARA KESİNLİLE ALDANMAYIN"

Çenet'in 9 milyonluk hesabı çalındıktan kısa bir süre sonra adı "Ripple" olarak değiştirildi. Kanalda yatırım tavsiyeleri içeren video yayınlandığını gören Çenet, Instagram hesabından takipçilerini uyararak "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" dedi. Daha sonra bir video yayınlayarak hesabını kurtarmak için çalışmalara başlandığını duyuran fenomen "Hackerlar kanalda insanları kandıran yatırım tavsiyeleri veren yayınlar yapıyor. Kesinlikle aldanmayın. Çok yakında geri alacağız, iletişime geçtik" ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Sosyal Medya

Ruhi Çenet Sosyal Medya Magazin Haberler

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