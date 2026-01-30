Haberler

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Güncelleme:
Geçirdiği cinsiyet değiştirme süreci ile tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamaları yöneltildiği öğrenilen Raun'un, emniyete götürüldüğü belirtildi.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Raun'a, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan Raun'un, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

MİKA RAUN CAN KİMDİR?

Sosyal medyada Mika Can Raun adıyla tanınan fenomenin gerçek adı Mika Can'dır. 9 Temmuz 2001'de İstanbul Büyükada'da dünyaya gelen Raun'un annesinin Şanlıurfalı, babasının ise Rum kökenli bir Büyükadalı olması, kendi anlatımına göre kişisel ve sanatsal bakış açısını erken yaşta şekillendirdi.

Mika Can Raun, TikTok'ta paylaştığı kısa videolarla sosyal medyada görünürlük kazandı. İçeriklerinde ağırlıklı olarak günlük yaşama ve mizahi unsurlara yer veren Raun, zamanla platformda daha geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Son yıllarda geçirdiği estetik işlemler ve cinsiyet değiştirme sürecini kamuoyuyla paylaşması, sosyal medyada sıkça tartışılan konular arasında yer aldı.

