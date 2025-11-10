Haberler

Ünlü Şef Hüseyin Kankaya, 7'nci Kez MasterChef Türkiye'de Rekor Kırdı!

Türkiye'nin en yenilikçi balık restoranlarından biri olan Sofram Balık Restaurant'ın ödüllü şefi Hüseyin Kankaya, TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'ye 7'nci kez konuk şef olarak katılarak gastronomi dünyasında bir rekora imza attı.

Türkiye'nin "en çok Masterchef'e konuk edilen şefi" unvanını kazanan Hüseyin Kankaya, yarışmacılara deniz mahsullerinden oluşan özel tarifi "Lasagna Di Mare (Deniz Mahsulleri Lazanya)" ile unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Gastronomide Ustalık ve Yenilik Bir Arada

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından sunulan programda Hüseyin Kankaya, yarışmacılara 1 mm el açması hamurla hazırlanan, karabiga karides, yerli kalamar, scampi (deniz kereviti), scallop (deniz tarağı), lipsoz ve kırlangıç balığından füme suyu (fümet) içeren özel bir tarif sundu.

Zorlu tarif, yarışmacılara büyük bir ustalık sınavı yaşatırken, jüri şeflerinden de tam not aldı. Sunumu ve lezzet dengesiyle fark yaratan Kankaya, MasterChef sahnesinde bir kez daha izleyicilerin takdirini topladı.

Sofram Balık: 1750'yi Aşan Deniz Mahsulü ile Eşsiz Bir Deneyim

Kardeşi Kaan Kankaya ile birlikte 1978 yılından bu yana Silivri Selimpaşa'da hizmet veren Sofram Balık Restaurant, 1750'yi aşkın özgün deniz ürünüyle Türkiye'nin en geniş deniz mahsulü menüsüne sahip restoranı olarak öne çıkıyor.

"Yemek bir ödül olmalı" mottosuyla tanınan şef Hüseyin Kankaya, her bir tabakta misafirlerine sadece lezzet değil, aynı zamanda bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sofram Balık, gastronomi meraklılarına hem lezzet hem de estetik açıdan unutulmaz bir tadım yolculuğu vaat ediyor.

MasterChef ve Hüseyin Kankaya İş Birliği Devam Ediyor

Daha önce MasterChef Türkiye'ye konuk olduğunda "Deniz Mahsulleri Taco", "Deniz Ürünleri Sarma" ve "Minokop Pane" gibi özel tarifleriyle büyük ses getiren Hüseyin Kankaya, Türk mutfağına kazandırdığı yaratıcı deniz mahsulleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

