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Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü

Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü Haber Videosunu İzle
Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü
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Ünlü rapçi Sefo, konser sırasında mikrofonunu bir hayranına kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Ön sıradaki hayranına şarkı söylemesi için mikrofonunu veren Sefo, geri almak isteyince mikrofonu bırakmayan genç kadınla kısa süreli bir “mikrofon kapışması” yaşadı. Sefo’nun gülerek mikrofonu geri almaya çalıştığı anlar, konser alanındaki seyircileri de kahkahaya boğdu.

  • Sefo, Kastamonu'daki 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali konserinde mikrofonunu bir kadın hayranına kaptırdı.
  • Mikrofonu geri almak isteyen Sefo, hayranının şarkı söylemeye devam etmesi üzerine başarısız oldu ve gülmeye başladı.
  • Sefo ile hayranı arasındaki mikrofon kapışması, seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı ve görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü rapçi Sefo, Kastamonu'da düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalinde verdiği  konser sırasında mikrofonunu bir hayranına kaptırdı. Şarkı söylediği sırada mikrofonu ön sıradaki kadın hayranına uzatan Sefo, geri almak isteyince beklemediği bir karşılıkla karşılaştı. Mikrofonu bırakmayan hayran şarkıyı söylemeye devam ederken, Sefo'nun mikrofonu geri alma çabaları renkli görüntülere sahne oldu.

MİKROFONU GERİ ALMAK İSTEDİ, BAŞARILI OLAMADI 

Konser sırasında sahnenin ön bölümüne gelen Sefo, ön sırada bulunan hayranlarından biriyle etkileşime geçti. Şarkının bir bölümünü genç hayranına söyletmek isteyen ünlü rapçi, mikrofonunu ona uzattı.

Ancak şarkı devam ederken mikrofonu geri almak isteyen Sefo, hayranının mikrofonu bırakmadığını fark etti. Mikrofonu birkaç kez geri almak için hamle yapan ünlü rapçi, hayranının şarkı söylemeye devam etmesi üzerine gülmeye başladı.

SEYİRCİLER KAHKAHAYA BOĞULDU 

Elindeki mikrofonu kaptıran Sefo ile genç hayranı arasında kısa süreli eğlenceli bir mücadele yaşandı. Hayran mikrofonu bırakmayınca Sefo da durumu tebessümle karşıladı.

Seyircilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde devam eden mikrofon kapışması, konserin en renkli anlarından biri oldu. Bir süre sonra mikrofonunu geri alan Sefo, performansına kaldığı yerden devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Sefo ile hayranı arasında yaşanan eğlenceli anların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Kısa sürede ilgi gören görüntüler, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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