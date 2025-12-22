Ünlü oyuncu James Ransone'ın ölüm nedeni belli oldu

The Guardian'ın haberine göre, ünlü televizyon oyuncusu James Ransone, 46 yaşında yaşamını yitirdi. Los Angeles adli tıp yetkilileri, Ransone'nin ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

2000'li yılların başında televizyon kariyerine adım atan Ransone, "Ed" ve "Third Watch" gibi dizilerde küçük roller üstlendi.

Ancak asıl çıkışını, "The Wire"ın ikinci sezonunda canlandırdığı liman işçisi ve gangster Ziggy Sobotka karakteriyle yaptı.

Eleştirmenlerden tam not alan performansı, dizinin hayranları tarafından da en sevilen karakterlerden biri olarak kabul edildi. Ransone'nin ani ölümü, televizyon dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.