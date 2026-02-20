Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Özden'in ailesinin paylaştığı mesaj, hayranlarını derinden üzdü.
- Ünlü komedyen ve oyuncu Yalçın Özden, beyin kanaması geçirdi.
- Yalçın Özden, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
- Yalçın Özden, 78 yaşındadır.
Ünlü komedyen ve oyuncu Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. 78 yaşındaki usta oyuncunun Özden'in sağlık durumuyla ilgili gelişme, sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
AİLESİ DUA İSTEDİ
78 yaşındaki usta isim için yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Canımız Yalçın Özden, beyin kanaması nedeniyle şu an yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."
TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'de "Muzaffer" karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.