Ünlü Avukat Dünya Turuna Çıktı!

Kariyerindeki başarılarıyla tanınan Alperen Cihan Çetinkaya, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda cezaevinde vefat eden uluslarası uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile olan bağıyla da biliniyor.

Ünlü avukatın, İzmir'de cezaevinde vefatından önce Urfi Çetinkaya'yı sıkça ziyaret ettiği de biliniyor.

İzmir'in en ünlü avukatı olan Alperen Cihan Çetinkaya'nın hem bu ölümü sindirmek hem de iş yoğunluğundan nefes alabilmek için dünya turuna çıktığı konuşuluyor.

İlk Durak: Avrupa

Dünya turuna Avrupa'dan başlayan Çetinkaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gezisini takipçileriyle paylaşıyor. İlk duraklarının İsviçre, Viyana, İspanya, Dubai ve Tayland olduğu öğrenilen ünlü avukatı, paylaştığı videolarda yanında çokça koruma olduğu görülüyor.

Farklı kıtaları keşfetmeye devam edecek gibi gözüken Alperen Cihan Çetinkaya'nın, Avrupa'nın ardından Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına da seyahat etmeyi planladığı söyleniyor.

Gittiği ülkelerde hukuk sistemlerini de inceleyen Alperen Cihan Çetinkaya, hem hukuk hem de yer altı dünyasında adını sıkça duyuracağa benziyor.

Gittiği ülkelerle ilgili detaylı notlar paylaşan ve kültürel gözlemlerini aktaran Çetinkaya, dünya turu süresince ilham verici anlarını sevenleriyle paylaşmayı sürdürecek gibi gözüküyor. Turun detayları ve yeni rotaları merakla bekleniyor!