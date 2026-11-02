Üniversiteyi kazanan öğrencisi için valinin yanına gitti! Aldığı yanıtla gözyaşlarına boğuldu

Üniversiteyi kazanan öğrencisi için valinin yanına gitti! Aldığı yanıtla gözyaşlarına boğulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan’da öğretmen Kübra Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan ancak babası yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda olan öğrencisi için Vali Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’dan yardım istedi. Öğrenciyi hemen telefonla arayan Vali Aydoğdu, yurt ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Duygulanan öğretmen gözyaşlarına hakim olamazken, Aydoğdu “Öğretmenim niye ağlıyorsun, beni de ağlatıyorsun” dedi.
Erzincan’da bir öğretmenin, öğrencisinin üniversite eğitimini sürdürebilmesi için gösterdiği çaba duygusal anlara sahne oldu. Vali Hamza Aydoğdu’nun öğrenciye verdiği destek sözünün ardından öğretmen gözyaşlarını tutamadı.
TOPLANTI ÇIKIŞINDA VALİDEN YARDIM İSTEDİ
Öğretmen Kübra Aydın, katıldığı bir toplantının çıkışında Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun yanına gitti. “Bir sıkıntı mı var?” diye soran Vali Aydoğdu’ya, Sosyal Bilimler Lisesinden mezun olan öğrencisinin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını anlattı.
Öğrencisinin babasının yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda olduğunu belirten Aydın, üniversite eğitimi için öğrencinin burs ve yurt desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
“ÖĞRENCİMİZİN TELEFONUNU BİR VERSENE”
Öğretmeni dinleyen Vali Aydoğdu, “Ne demek ya, ver ver ver, öğrencimizin telefonunu bir versene, ben onu bir arayayım” diyerek öğrencinin numarasını istedi ve öğretmene teşekkür etti.
Öğrenciyi hemen telefonla arayan Aydoğdu, Yunus Emre isimli gence öncelikle babasının sağlık durumunu sordu. Ardından yurt ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli desteği sağlayacağını söyleyen Aydoğdu, “Ben senin yurt işini ve diğer bütün işlerini çözeceğim, rahat ol” ifadelerini kullandı.
ÇAY SÖZÜ DE VERDİ
Öğrenciden endişelenmemesini isteyen Vali Aydoğdu, babasına selamlarını iletmesini rica etti. Aydoğdu, akşam saatlerinde aileyi ziyaret ederek birlikte çay içeceklerini de sözlerine ekledi.
“ÖĞRETMENİM NİYE AĞLIYORSUN, BENİ DE AĞLATIYORSUN”
Valinin öğrencisine gösterdiği ilgi ve verdiği destek sözü karşısında duygularına hakim olamayan öğretmen Kübra Aydın gözyaşlarına boğuldu. Öğretmenin ağladığını gören Vali Aydoğdu, “Öğretmenim niye ağlıyorsun, beni de ağlatıyorsun” dedi. Aydın ise gözyaşları içinde “Allah razı olsun” diyerek teşekkür etti.
ÖĞRETMENE BAŞARI BELGESİ VERİLECEK
Vali Aydoğdu, yanındaki görevliye öğretmen Kübra Aydın’ı valilik makamına getirmesi talimatını verdi. Aydoğdu, öğrencisine sahip çıkan öğretmene başarı belgesi takdim edileceğini belirtti.