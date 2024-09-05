Üniversite öğrencileri ve akademisyenler, yeni eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihini merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanacak olan akademik takvim, üniversitelerin açılış tarihlerini belirleyecek. Bu takvim, her yıl üniversitelerin akademik yılının ne zaman başlayacağını, dönem aralarını ve diğer önemli tarihlerle ilgili bilgileri içeriyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı?

YÖK AKADEMİK TAKVİM YAYINLANDI MI?

YÖK takvimi henüz yayınlanmadı. Bu takvim, her yıl üniversitelerin akademik yılının ne zaman başlayacağını, dönem aralarını ve diğer önemli tarihlerle ilgili bilgileri içerir.

YÖK TAKVİMİNE NEREDEN BAKILIR?

YÖK'ün resmi web sitesinden veya üniversitelerin duyurularından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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