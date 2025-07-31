Üniversiteler ne zaman açılacak?

Her yıl güz dönemi açılış tarihi üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor; bu yıl da resmi takvimler henüz tüm kurumlarda açıklanmadı. Üniversiteler genellikle Eylül ortasında eğitim-öğretime başlıyor. Ancak bazı üniversiteler derslere Eylül sonu ya da Ekim başında da başlayabiliyor. İşte 2025–2026 akademik yılına dair detaylı bilgiler…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kariyer.net gibi kaynaklar, 29 Eylül 2025 Pazartesi tarihini birçok üniversite için başlangıç olarak işaret ediyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bu tarihten itibaren tüm Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde ders zili çalacak. Okullar ne zaman açılacak sorusu böylece resmiyet kazanmış oldu.