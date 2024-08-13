ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024: YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim?
YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim? 2024 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına nasıl ve nereden ulaşılabileceği merak konusu oldu. Üniversite adayları, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler. YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve YKS tercihleri nereden öğrenilir merak ediliyor. 2024 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim? Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? Detaylar haberimizdedir...
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinde öğrenebiliyor.
ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adayların tercihleri değerlendirildikten sonra, bireysel sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecekleri bildirildi. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı https://t.co/IRLjEQnYHT pic.twitter.com/LDlMNZwGKr— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 13, 2024