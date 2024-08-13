ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024: YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim?

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve YKS tercihleri nereden öğrenilir merak ediliyor. 2024 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim? Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? Detaylar haberimizdedir...

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinde öğrenebiliyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adayların tercihleri değerlendirildikten sonra, bireysel sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecekleri bildirildi. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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