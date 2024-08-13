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ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi!

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Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından, üniversite kayıt takvimi gündemde. Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler için kayıt süreci ve tarihleri merak konusu. 2024-2025 akademik yılı için üniversite kayıt takvimi ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağına dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları ne zaman başlayacağı ve üniversite kayıtları nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2024-2025 üniversite kayıt takvimi ve üniversite kayıtları için hangi belgeler gerektiği gündeme geliyor. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra üniversiteler, boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi!

2024 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecek. Ayrıca, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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