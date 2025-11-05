Türk mizah dünyası son günlerde Umut Sarıkaya Yılmaz Aslantürk kavga olayı nedir? sorusuyla çalkalanıyor. Uzun yıllardır "Otisabi" karakteriyle tanınan karikatürist Yılmaz Aslantürk, yakın zamanda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Umut Sarıkaya'nın tek kişilik dergi projesi Naber'den ayrıldığını ve Sarıkaya ile olan dostluğunu sonlandırdığını duyurdu. Peki, Umut Sarıkaya Otisabi kavga olayı nedir? Umut Sarıkaya ve Yılmaz Aslantürk neden kavga etti? Olaya dair detaylar haberimizde...

UMUT SARIKAYA OTİSABİ KAVGA OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Türk mizah dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı: karikatürist Yılmaz Aslantürk, yaklaşık bir yıldır çizimleriyle katkı verdiği Umut Sarıkaya'nın çıkardığı tek kişilik dergi Naber'den ayrıldığını ve Sarıkaya ile dostluğunu sonlandırdığını açıkladı.

Olayın kronolojisi

2024 yılından itibaren Aslantürk, Naber dergisine "Otisabi" karakteriyle katkı veriyordu.

4 Kasım 2025'te Aslantürk, sosyal medya platformu X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Umut Sarıkaya'nın dergisi Naber'den ayrıldım. Benim Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmam onu çok rahatsız etti. En son gönderdiği hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra Sarıkaya ile ilişkimi ve dostluğumu sonlandırdım."

Aslantürk'e göre, aralarında asıl sorun Sarıkaya'nın onun Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi ve delegesi olmasıydı. Bu durum Sarıkaya'yı rahatsız etti.

Ayrıca Aslantürk, Sarıkaya'dan hakaret ve küfür içeren mesajlar aldığını, bu yüzden dergiden ve dostluktan ayrıldığını belirtti.

Şu an için yalnızca Aslantürk'ün açıklamaları kamuoyunda yer almış durumda. Sarıkaya tarafından detaylı bir yanıt yapılmış görünmüyor. Bu da olayın tarafların bakış açısından hâlâ tam netleşmediği anlamına geliyor. Bu nedenle "kavga" kelimesi yerine "ayrılık ve anlaşmazlık" tanımı daha doğru olabilir.

UMUT SARIKAYA KİMDİR?

Adı Soyadı: Umut Sarıkaya

Doğum Tarihi: 26 Nisan 1980

Doğum Yeri: Sivas'ın Divriği ilçesi

2025 yılı itibarıyla yaşı: 45

Eğitim ve kariyer başlangıcı

Sarıkaya liseyi İstanbul Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı. Üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bölümünden mezun oldu.

Lisans sonrası kısa süre gemi mühendisliği yaptı; ancak mizah ve karikatür alanına yönelmeye karar verdi. Sarıkaya, genç yaşta amatör çizimlerini Leman dergisinde yayımlayarak karikatür dünyasına adım attı.

"Kemik" dergisinde çeşitli köşeler hazırladı.

Penguen dergisinde "İşimdeyim Gücündeyim" ve "Benim de Söyleyeceklerim Var" gibi başlıklarla yazı-çizim çalışmaları yayımlandı.

2015 yılında tek kişilik dergi projesi olarak Naber'i kurdu ve yayımlamaya başladı.

Sarıkaya'nın çalışmaları mizah-karikatür alanında hem tespitleri hem yazı-çizim tarzıyla öne çıkmış durumda. Okuyucu kitlesi tarafından uzun süredir takip ediliyor.

YILMAZ ASLANTÜRK KİMDİR?

Adı Soyadı: Yılmaz Aslantürk

Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1964

Doğum Yeri: Artvin

Meslek: Karikatürist, çizgi romancı, grafiker