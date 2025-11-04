Haberler

Umut Sarıkaya kimdir? Umut Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Umut Sarıkaya, Türkiye'nin mizah ve karikatür dünyasında uzun süredir faaliyet gösteren bir karikatüristtir. Peki, Umut Sarıkaya kimdir? Umut Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

Umut Sarıkaya, karikatür ve mizah alanında uzun yıllardır aktif olarak çalışmalarını sürdüren bir isim. 1980 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen Sarıkaya, genç yaşta başladığı çizim yolculuğunu çeşitli dergilerde yayımladığı karikatürlerle devam ettirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UMUT SARIKAYA KİMDİR?

Umut Sarıkaya, günümüzün önemli karikatüristlerinden biri olarak tanınıyor ve özellikle Naber dergisiyle dikkat çekiyor. 26 Nisan 1980 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinde doğan Sarıkaya, liseyi İstanbul'daki Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mizah ve karikatürle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Leman dergisinde amatör olarak çizimler yayımlayarak kariyerine adım attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre gemi mühendisliği yaptı; ancak sosyal ve kişisel ilgi alanları doğrultusunda karikatüre yöneldi. Penguen ve Uykusuz dergilerinde köşe yazıları ve çizimleri ile öne çıkan Sarıkaya, 2015 yılında kendi dergisi Naber'i yayınlamaya başladı ve hâlen bu dergiyi sürdürüyor.

UMUT SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Umut Sarıkaya, 26 Nisan 1980 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

UMUT SARIKAYA NERELİ?

Umut Sarıkaya, Türkiye'nin Sivas iline bağlı Divriği ilçesinde dünyaya gelmiştir.

UMUT SARIKAYA'NIN KARİYERİ

Karikatüristlik kariyerine lisede başlayan Sarıkaya, Leman dergisinde amatör çizimlerle kendini göstermeye başladı. Üniversite yıllarında HBR Maymun, Aksak Kurbağa, Soytarı, Solak ve Atom gibi dergilerde çalıştı. Mezuniyet sonrası kısa süreli mühendislik deneyiminden sonra tamamen karikatüre yöneldi.

Penguen dergisinde "İşimdeyim Gücündeyim" ve "Benim de Söyleyeceklerim Var" köşeleriyle tanındı. 2007 yılında arkadaşlarıyla Uykusuz dergisini kurdu ve önemli bir dönem burada çalıştı. 2015 yılında ise kendi girişimi olan Naber dergisini çıkararak bağımsız bir çizgi ve yayın dünyası yaratmayı başardı. Sarıkaya'nın çalışmaları, mizah ve güncel olayları ele alan özgün yaklaşımıyla dikkat çekiyor ve Türkiye'de karikatür alanında saygın bir konum kazandırıyor.

