Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, kimle evli?

Delirten hastalık ile uzunca süre konuşulan Umut Akyürek'in hayatı merak ediliyor. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in eşi ve aile yaşantısı merak ediliyor. Umut Akyürek kimdir? İşte detaylar...

UMUT AKYÜREK EVLİ Mİ?

Daha önce Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek kendisine konulan 'delirten hastalık' olarak da bilinen trigeminal nevralji teşhisi ile çok konuşulmuştu. Umut Akyürek, Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Umut Akyürek, 12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlamıştır. Sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Müzik kariyerine adım attığı dönemde, 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneği'ne katılarak önemli bir adım atmıştır. 1990 yılında TRT amatör ses yarışmasına katılmış ve yarışmada üçüncülük elde etmiştir. Ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girmiştir. Umut Akyürek, müzik kariyerine adım attığı günden itibaren Türk Sanat Müziği camiasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.