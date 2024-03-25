Umut Akpınar kimdir? CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Ereğli Belediye Başkan adayı ise Umut Akpınar. Umut Akpınar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

UMUT AKPINAR KİMDİR?

Umut Akpınar, 1972 yılında Konya Ereğli'de doğmuştur. Lise eğitimini Ereğli'de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. Eğitim kariyerine Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde formasyon eğitimini tamamlayarak başlamıştır. Polatlı İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak göreve başlamış ve daha sonra Ereğli'deki çeşitli okul ve dershanelerde görev yapmıştır.

2019 yılında Ereğli Belediye Başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa etmiş, ancak aynı yıl içerisinde görevine geri dönmüş ve 2023 yılında emekli olmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Umut Akpınar, hala Ereğli'de yaşamaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.