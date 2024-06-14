Umudumuz Şaban ne zaman nerede çekildi? #128250 #129300

Umudumuz Şaban, 1979 yapımı bir Kartal Tibet filmi. Umudumuz Şaban nerede çekildi, ne zaman çıktı? Umudumuz Şaban konusu nedir? Umudumuz Şaban oyuncuları kimler? Film hangi kanalda? Umudumuz Şaban film konusu ne? Umudumuz Şaban oyuncu kadrosunda kimler var? Umudumuz Şaban nerede çekilmiştir? Umudumuz Şaban filmi ne zaman çıktı, hangi yılda?

UMUDUMUZ ŞABAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Umudumuz Şaban filmi bugün 11 Ocak Salı günü saat 23:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecektir.

UMUDUMUZ ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban ( Kemal Sunal ), amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelir. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde (Rumelihisarüstü), köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Şaban ise kendisine umut bağlayanların yüzünü kara çıkarmaz. Ağanın adamı olan muhtarı seçimde yener.

UMUDUMUZ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Umudumuz Şaban filmi İstanbul'un İstinye bölgesinde çekilmiştir.

UMUDUMUZ ŞABAN NE ZAMAN ÇIKTI?

Umudumuz Şaban, 1979 yapımı bir Kartal Tibet filmi. Film, Kemal Sunal'ın Şaban serisi filmlerinden birisidir. Filmin senaryosu Suphi Tekniker tarafından yazılmıştır.

UMUDUMUZ ŞABAN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Ringo Şaban

Serpil Nur - Canan

Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul

Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif

Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan

Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç

Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah

Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil

Yadigar Ejder - Ayı Necmo

Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı

Mustafa Dik -

Kamer Baba - Mahalleli

Şeref Çokşeker - Mahalleli

Necip Tekçe - Yedi Bela Recep

Tevfik Şen - Cabbar

Remziye Fırtına - Davetteki Kadın

Cevdet Balıkçı - Peştemalci Hasan

Nuri Tuğ - Mahalleli

Sabahat İzgü - Mahalleli

Yılmaz Kurt - Mardinlinin Ölen Adamı

Yusuf Çetin - Mardinlinin Ölen Adamı

Hüseyin Turan

Murat Özlük

Bedri Uğur - Bedo

Ahmet Koç - Necmo'nun Adamı

Arseven Gümüş

Çetin Tolbas - Kahveci

Adnan Karabacak - Kahvehanenin Ringosu

Memduh Ünsal - Kahvedeki Adam