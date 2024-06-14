Umudumuz Şaban ne zaman nerede çekildi? #128250 #129300
Kemal Sunal'ın başrollerinde olduğu Umudumuz Şaban filmi bugün Fox TV'de ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Umudumuz Şaban nerede çekildi, ne zaman çıktı? Umudumuz Şaban konusu nedir? Umudumuz Şaban oyuncuları kimler? Film hangi kanalda? merak etti. Peki, Umudumuz Şaban nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte detaylar...
Umudumuz Şaban, 1979 yapımı bir Kartal Tibet filmi. Umudumuz Şaban nerede çekildi, ne zaman çıktı? Umudumuz Şaban konusu nedir? Umudumuz Şaban oyuncuları kimler? Film hangi kanalda? Umudumuz Şaban film konusu ne? Umudumuz Şaban oyuncu kadrosunda kimler var? Umudumuz Şaban nerede çekilmiştir? Umudumuz Şaban filmi ne zaman çıktı, hangi yılda?
UMUDUMUZ ŞABAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Umudumuz Şaban filmi bugün 11 Ocak Salı günü saat 23:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecektir.
UMUDUMUZ ŞABAN KONUSU NEDİR?
Şaban ( Kemal Sunal ), amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelir. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde (Rumelihisarüstü), köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Şaban ise kendisine umut bağlayanların yüzünü kara çıkarmaz. Ağanın adamı olan muhtarı seçimde yener.
UMUDUMUZ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Umudumuz Şaban filmi İstanbul'un İstinye bölgesinde çekilmiştir.
UMUDUMUZ ŞABAN NE ZAMAN ÇIKTI?
Umudumuz Şaban, 1979 yapımı bir Kartal Tibet filmi. Film, Kemal Sunal'ın Şaban serisi filmlerinden birisidir. Filmin senaryosu Suphi Tekniker tarafından yazılmıştır.
UMUDUMUZ ŞABAN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Ringo Şaban
Serpil Nur - Canan
Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul
Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif
Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan
Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç
Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah
Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil
Yadigar Ejder - Ayı Necmo
Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı
Mustafa Dik -
Kamer Baba - Mahalleli
Şeref Çokşeker - Mahalleli
Necip Tekçe - Yedi Bela Recep
Tevfik Şen - Cabbar
Remziye Fırtına - Davetteki Kadın
Cevdet Balıkçı - Peştemalci Hasan
Nuri Tuğ - Mahalleli
Sabahat İzgü - Mahalleli
Yılmaz Kurt - Mardinlinin Ölen Adamı
Yusuf Çetin - Mardinlinin Ölen Adamı
Hüseyin Turan
Murat Özlük
Bedri Uğur - Bedo
Ahmet Koç - Necmo'nun Adamı
Arseven Gümüş
Çetin Tolbas - Kahveci
Adnan Karabacak - Kahvehanenin Ringosu
Memduh Ünsal - Kahvedeki Adam