Ümraniye su kesintisi! İSKİ Ümraniye SU KESİNTİSİ ne zaman bitecek? 14 Mayıs Ümraniye'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ikamet eden vatandaşlar bugün "Ümraniye su kesintisi var mı?" sorusuna yanıt arıyor. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacak.

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İski (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 14 Mayıs Çarşamba günü, Ümraniye ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanmaktadır.

Kesinti Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba

Başlangıç Saati: 09.00

Bitiş Saati (Tahmini): 16.00

Toplam Süre: Yaklaşık 7 saat

Kesintiden Etkilenen Mahalleler:

Atakent Mahallesi

Esenkent Mahallesi

Hekimbaşı Mahallesi

Parseller Mahallesi

Ihlamurkuyu ve çevresi

(Detaylı mahalle listesi için İSKİ'nin planlı kesinti sayfasına göz atabilirsiniz.)

14 MAYIS GÜNCEL SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ