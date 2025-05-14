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Ümraniye su kesintisi! İSKİ Ümraniye SU KESİNTİSİ ne zaman bitecek? 14 Mayıs Ümraniye'de sular ne zaman gelecek?

Ümraniye su kesintisi! İSKİ Ümraniye SU KESİNTİSİ ne zaman bitecek? 14 Mayıs Ümraniye'de sular ne zaman gelecek?
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Ümraniye su kesintisi ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Hangi mahalleler etkilenecek? Vatandaşların mağdur olmaması adına su kesintisi öncesi alınması gereken önlemler neler? Detaylar İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, 14 Mayıs Ümraniye'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ikamet eden vatandaşlar bugün "Ümraniye su kesintisi var mı?" sorusuna yanıt arıyor. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacak.

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İski (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 14 Mayıs Çarşamba günü, Ümraniye ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanmaktadır.

Kesinti Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba

Başlangıç Saati: 09.00

Bitiş Saati (Tahmini): 16.00

Toplam Süre: Yaklaşık 7 saat

Kesintiden Etkilenen Mahalleler:

  • Atakent Mahallesi
  • Esenkent Mahallesi
  • Hekimbaşı Mahallesi
  • Parseller Mahallesi
  • Ihlamurkuyu ve çevresi

(Detaylı mahalle listesi için İSKİ'nin planlı kesinti sayfasına göz atabilirsiniz.)

Ümraniye su kesintisi! Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek?

14 MAYIS GÜNCEL SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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