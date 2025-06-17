Ümit Özdağ tahliye edildi mi? SON DAKİKA!

Ümit Özdağ tahliye edildi mi? SON DAKİKA!
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Ümit Özdağ tahliye edildi mi? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğu hakkında son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ümit Özdağ son durum 2025 kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özdağ'ın tahliye edilip edilmediği, sosyal medya ve haber platformlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı, tahliye kararı çıktı mı? İşte detaylar…

ÜMİT ÖZDAĞ TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davada 6 gün sonra ikinci kez hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tahliye edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Ümit Özdağ için tahliye kararı verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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