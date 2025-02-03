Ümit Denizer öldü mü, neden öldü?

Geçtiğimiz saatlerde Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." şeklinde yaptığı paylaşım ünlü sanatçının sevenlerini yasa boğdu. 76 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının neden öldüğü ise sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Türk tiyatrosunun sevilen sanatçısı Ümit Denizer, neden öldü? İşte, detaylar…

ÜMİT DENİZER NEDEN ÖLDÜ?

Sakarya'da hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölüm nedeni hakkında kamuoyuna açıklanan herhangi bir bilgi bulunmazken Ümit Denizer'in evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia ediliyor.

Ümit Denizer