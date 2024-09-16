Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uluslararası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uluslararası konusu, özeti ve Uluslararası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uluslararası filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Uluslararası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uluslararası filmini izleyecek olanların merak ettiği Uluslararası konusu nedir, Uluslararası oyuncuları kimler ve Uluslararası özeti gibi konuları inceliyoruz.
ULUSLARARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 12 Şubat 2009 (Almanya)
Uluslararası (Özgün adı: The International), Tom Tykwer tarafından yönetilen 2009 yapımı gerilim filmi. Film Lüksemburg merkezli kurgusal bir banka olan IBBC'nin içinde bulunduğu yolsuzluğu soruşturan bir İnterpol ajanı (Clive Owen) ve bir Amerikalı avukatın (Naomi Watts) etrafında geçmektedir. Şirket silah komisyonculuğu ve bankacı olarak çeşitli yollarla organize suçlar işleyip hükûmetleri yozlaştırmaktadır. Bankanın acımasız yöneticileri ise kendi çalışanları dahil karşılarına çıkan tüm tehditleri ortadan kaldırmaktadır.ULUSLARARASI FİLMİ OYUNCULARI
Clive Owen, Louis Salinger rolünde
Naomi Watts, Eleanor Whitman rolünde
Armin Mueller-Stahl, Wilhelm Wexler rolünde
Ulrich Thomsen, Jonas Skarssen rolünde
Brían F. O'Byrne, The Consultant rolünde
Luca Barbareschi, Umberto Calvini rolünde
Haluk Bilginer, Ahmet Sunay rolünde
Hakan Boyav, Ahmet Sunay'ın koruması