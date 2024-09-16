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Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uluslararası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uluslararası konusu, özeti ve Uluslararası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uluslararası filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Uluslararası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uluslararası filmini izleyecek olanların merak ettiği Uluslararası konusu nedir, Uluslararası oyuncuları kimler ve Uluslararası özeti gibi konuları inceliyoruz.

ULUSLARARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 12 Şubat 2009 (Almanya)

Uluslararası (Özgün adı: The International), Tom Tykwer tarafından yönetilen 2009 yapımı gerilim filmi. Film Lüksemburg merkezli kurgusal bir banka olan IBBC'nin içinde bulunduğu yolsuzluğu soruşturan bir İnterpol ajanı (Clive Owen) ve bir Amerikalı avukatın (Naomi Watts) etrafında geçmektedir. Şirket silah komisyonculuğu ve bankacı olarak çeşitli yollarla organize suçlar işleyip hükûmetleri yozlaştırmaktadır. Bankanın acımasız yöneticileri ise kendi çalışanları dahil karşılarına çıkan tüm tehditleri ortadan kaldırmaktadır.

ULUSLARARASI FİLMİ OYUNCULARI

Clive Owen, Louis Salinger rolünde

Naomi Watts, Eleanor Whitman rolünde

Armin Mueller-Stahl, Wilhelm Wexler rolünde

Ulrich Thomsen, Jonas Skarssen rolünde

Brían F. O'Byrne, The Consultant rolünde

Luca Barbareschi, Umberto Calvini rolünde

Haluk Bilginer, Ahmet Sunay rolünde

Hakan Boyav, Ahmet Sunay'ın koruması

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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