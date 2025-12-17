Haberler

Uluslararası Çikolata Kupası İçin Geri Sayım: Dünyanın En İyi Şefleri Ümraniye'de Buluşuyor

Uluslararası Çikolata Kupası İçin Geri Sayım: Dünyanın En İyi Şefleri Ümraniye'de Buluşuyor
Güncelleme:
Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Çikolata Kupası (CHOKOLATE CUP 2025), 20-21 Aralık tarihlerinde Ümraniye'de kapılarını açıyor. Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyon, yerli ve yabancı gastronomi profesyonellerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Türkiye'nin gastronomi alanındaki önemli buluşmalarından biri olan CHOKOLATE CUP 2025, bu yıl 6. kez düzenleniyor. Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAF) organizasyonu ve Ümraniye Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlik, Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Alanı'nda yapılacak.

Sektör Profesyonelleri Tatlı Rekabet İçin Yarışacak

İki gün sürecek etkinlikte; ünlü şefler, sektör temsilcileri, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri yeteneklerini sergileyecek. Organizasyon, çikolata alanında faaliyet gösteren firmalar ve tedarikçiler için yeni iş birlikleri oluşturmayı hedeflerken, ziyaretçilere de uluslararası bir gastronomi deneyimi sunacak.

Başkan Yıldırım: Üretime ve Emeğe Ev Sahipliği Yapıyoruz

Etkinliğin ev sahibi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, organizasyonun ilçe için önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Ümraniye'mizde böylesine prestijli ve uluslararası nitelikte bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gastronomi alanında emeği, üretimi ve paylaşımı öne çıkaran bu etkinliğin sektöre katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Ahmet Karaman: Sadece Yarışma Değil, Kültür Buluşması

Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Karaman ise etkinliğin kapsamına vurgu yaptı. CHOKOLATE CUP 2025'in yalnızca bir yarışma olmadığını belirten Karaman, organizasyonun uluslararası bir kültür buluşması niteliği taşıdığını ve sektörde güçlü bir etkileşim ortamı yaratacağını ifade etti.

