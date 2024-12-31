Ülkü Hilal Çiftçi hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, evli mi?

2025 yılbaşı programında O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacılardan biri olan Ülkü Hilal Çiftçi, performansı ve hayat hikayesiyle izleyicilerin merakını kazandı. Ülkü Hilal Çiftçi hangi şarkıyı söylediği, yaşamı ve evlilik durumu gibi konular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ayrıca Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde yer aldığı da araştırılıyor.2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi Zonguldak, Devrek doğumlu çocuk oyuncudur. Küçük yaşlardan beri pek çok reklam, dizi ve sinema filminde yer alan Çiftçi "Alice Müzikali", "Dönence", "Gülümse Kaderine" ve 'İnci Taneleri' gibi önemli yapımlarda yer almaktadır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Oynadığı diziler hangisi?

Tozkoparan İskender (2021)

Lacivert gece ( 2019 )

NK kids (2016)

Alice Müzikali (2019)

Verda (2019, Derin karakteri)

Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)

Adı: Zehra (2017)

Nerdesin Birader (2017)

Güldüy Güldüy (2016-2017)

Bizim Köy (2017)

Schafer (2017)

Siccin 3: Cürmü Aşk (2016, Veysel Hocanın Torunu Elif karakteri)

Arkadaşlar İyidir (2016)

Lcw (2016)

Slepey (2016)

Fiat Egea (2016)

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Ülkü Hilal Çiftçi O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.