Üye Girişi
Haberler
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Ülkü Hilal Çiftçi hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Ülkü Hilal Çiftçi hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılbaşı özel programında O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacılardan Ülkü Hilal Çiftçi, performansı ve hayat hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Ülkü Hilal Çiftçi hangi şarkıyı söylediği, kaç yaşında olduğu ve evli olup olmadığı gibi merak edilenler yanı sıra, daha önce hangi dizilerde ve filmlerde rol aldığı da gündem oldu. Ülkü Hilal Çiftçi hangi şarkıyı söyledi?

2025 yılbaşı programında O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacılardan biri olan Ülkü Hilal Çiftçi, performansı ve hayat hikayesiyle izleyicilerin merakını kazandı. Ülkü Hilal Çiftçi hangi şarkıyı söylediği, yaşamı ve evlilik durumu gibi konular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ayrıca Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde yer aldığı da araştırılıyor.2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi Zonguldak, Devrek doğumlu çocuk oyuncudur. Küçük yaşlardan beri pek çok reklam, dizi ve sinema filminde yer alan Çiftçi "Alice Müzikali", "Dönence", "Gülümse Kaderine" ve 'İnci Taneleri' gibi önemli yapımlarda yer almaktadır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Oynadığı diziler hangisi?

Tozkoparan İskender (2021)

Lacivert gece ( 2019 )

NK kids (2016)

Alice Müzikali (2019)

Verda (2019, Derin karakteri)

Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)

Adı: Zehra (2017)

Nerdesin Birader (2017)

Güldüy Güldüy (2016-2017)

Bizim Köy (2017)

Schafer (2017)

Siccin 3: Cürmü Aşk (2016, Veysel Hocanın Torunu Elif karakteri)

Arkadaşlar İyidir (2016)

Lcw (2016)

Slepey (2016)

Fiat Egea (2016)

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Ülkü Hilal Çiftçi O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
img

İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
img

Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
İşte 2024'ün geride bıraktıkları
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

En çok yapraklı yonca toplam kaç yapraklıdır? Guinness Dünya Rekorları'na göre, bilinen en çok yaprakli yonca toplam kaç yapraklıdır? 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları .... Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti? Kurumsal yeni yıl mesajları 2025! Çalışanlara yılbaşı kutlama mesajı örnekleri Sevgiliye yılbaşı mesajı 2025! Kız erkek arkadaşa, flörte yeni yıl kutlama mesajları O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025? O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025? O Ses Türkiye Ezgi Mola takımında kimler var? O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.