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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?
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Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından, iç savaş nedeniyle yıllardır vatanlarına hasret kalan Suriyeliler, ülkesine dönmeye başladı. Türkiye'deki Suriyeliler de ülkesine dönerken, sınır kapılarında yoğunluk oluşuyor. Peki, ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847'ye yükseldi." dedi. ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI KAÇ OLDU?

Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından, iç savaş nedeniyle yıllardır vatanlarına hasret kalan Suriyeliler, ülkesine dönmeye başladı. Türkiye'deki Suriyeliler de ülkesine dönerken, sınır kapılarında yoğunluk oluşuyor.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 1847'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde; ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık'ta 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847'ye yükseldi. 121 bin 695 Suriyeli gönüllü güvenli onurlu bir şekilde yılın ilk 11 ayında ülkelerine döndü.

2016 yılından beri dönenlerin toplam sayısı 738 bini aştı. 1 milyon 247 bin Halepli, 189 bin İdlipli 107 bin Deyrizorlu,104 bin Hamalı, 97 bin Hasekeli, 89 bin Şamlı 84 bin Rakkalı 70 bin Humuslu 31 bin Lazkiyeli, 39 bin diğer illerden ve 87 bin 216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili şunları söylemişti: "Suriye istikrara kavuştukça, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler artacaktır. Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıldır süren vatan hasreti, inancım ve duam odur ki, artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdi de emarelerini görmeye başladık. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı sınır kapısını da geçişlere açıyoruz. Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini de yine tarihimize, kültürümüze ve 13 yıllık müstesna ev sahipliğine yaraşır şekilde yöneteceğiz. Hiç kimsenin bu insani sürece leke sürmesine müsaade etmeyeceğiz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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